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Van'da hasta kurtarma operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 21:45 | Son Güncelleme

Gürpınar ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mahallede mahsur kalan 75 yaşındaki KOAH hastası, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Gürpınar ilçesinde etkili olan kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı mahallede mahsur kalan hasta, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Güzelsu beldesi Uzungedik Mahallesi'nde rahatsızlanan 75 yaşındaki KOAH hastası Kerem Bilici'nin yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye hareket eden Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) karla kaplı yolda ilerleyemeyince durumu karla mücadele ekiplerine bildirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı Gürpınar Şube Müdürlüğü ekipleri, kardan kapanan bölgede yol açma çalışması gerçekleştirdi.

Yolu ulaşıma açılan mahalleye gelen ekipler, evinde ilk tedavisi gerçekleştirilen Bilici'yi Van Bölge ve Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı.

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Gürpınar hasta kurtarma Van

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