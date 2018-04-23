Van'da hasta kurtarma operasyonu

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı mahallede mahsur kalan hasta, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Kesendere Mahallesi'nde rahatsızlanan 18 yaşındaki Belgin Uçer'in yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Yolun kapalı olması nedeniyle mahalleye ulaşamayan sağlık ekiplerine, bölgeye yönlendirilen karla mücadele ekipleri yardım etti.
Beş saat süren çalışmayla yolu açan karla mücadele ekipleri, sağlık ekiplerinin mahalleye ulaşmasını sağladı.
İlk müdahalesi yapılan Uçer, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
- "Gözlerim yaşardı"
Hastanın babası Barani Uçer, yoğun kar ve tipi nedeniyle yollarının aniden kapandığını belirterek, "Bunun üzerine durumu 112'ye illettik. Hava koşulları nedeniyle ekiplerin geleceğinden pek ümitli değildim. Ekipleri mahallede görünce gözlerimden yaşlar aktı. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun." dedi.
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