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Van'da hastalar sandığa taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 18:30 | Son Güncelleme

VAN Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hasta ve engelliler, hasta nakil ambulanslarıyla refakatçıları eşliğinde oy verecekleri okullara taşındı.

Arif KARAKAŞ- Safa ATMACA/VAN, (DHA)- VAN Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hasta ve engelliler, hasta nakil ambulanslarıyla refakatçıları eşliğinde oy verecekleri okullara taşındı. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hasta ve engelli vatandaşların Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanmalarını sağlamak için İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Hastalar, 'Evde Bakım Hizmetleri' kapsamında hasta nakil ambulansları ile oy kullanacakları okula götürülerek, refakatçileri eşliğinde oy kullanmaları sağlandı. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak da hastaların rahat bir şekilde oy kullanmalarını sağlamak için tüm kolaylıkları sağladıklarını belirterek, "Evde Bakım Hizmetleri kapsamında tıbbi endikasyonu olan hastalarımızı mağdur etmeden, oy kullanabilecek hastaları biz daha önce belirledik. Yaklaşık 130 civarı hastamız oy kullanabilecek durumdaydı. Hastalarımız oy kullabilecekleri okullara gidebilmeleri için 11 araç tahsis ettik. İhtiyaç halinde bu araç sayısını 20'ye kadar çıkarabiliyoruz. Şu an için ihtiyacı karşıladık. Hastalarımızı refakatçileriyle beraber oy kullanacakları yere kadar götürüyoruz. Ayakta gidebilecek hastalarımız için de diğer transfer araçlarımızı hazırladık. Oy kullanma işleminin sonuna kadar bu işlemler devam edecek" dedi.

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