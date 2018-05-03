Van'da hırsızlık operasyonu

Van'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'ın merkez İpekyolu ile Tuşba ve Edremit ilçelerinde iş yeri, otomobil ve evlerde 15 günde 22 hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla E.B, F.K, M.Ö, B.İ, F.K, F.B. ve A.Y'yi gözaltına aldı.
Zanlıların üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 4 kurusıkı tabanca, fişek, hırsızlıkta kullanılan aletler ile çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Zanlılardan A.Y. emniyetteki işlemlerinin, F.B. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Mahkemeye sevk edilen zanlılardan F.K, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, E.B, M.Ö, B.İ. ve F.K. ise tutuklandı.
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