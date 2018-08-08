Van'da iki terörist etkisiz hale getirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK'lı bir terörist ölü, diğeri ise yaralı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Elemeği Mahallesi kırsalında duyarlı vatandaşların verdiği bilgiler doğrultusunda, "Şehit Jandarma Çavuş Serdar Yeşilyurt" operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu operasyon sırasında 2 bölücü terör örgütü PKK/KCK mensubu ile temas sağlanmış, çıkan çatışmada bir terörist silahı ile birlikte ölü ele geçirilmiş, bir terörist ise silahıyla birlikte yaralı olarak teslim olmuştur. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir."

