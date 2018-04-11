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Van'da İranlı turist artınca, esnaf Farsça öğrenmeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 13:09 | Son Güncelleme

Tuşba Belediye Başkanı Özgökçe: - "Esnafımızın gelen misafirlerimizin memnuniyetini, taleplerini karşılaması ve onların diliyle iletişim kurması için Farsça kurs açtık"

Van'da esnafın, İran'dan gezi ve alışveriş için kente gelenlerle daha iyi iletişim kurması ve taleplerini karşılaması için Farsça kurs açıldı.

Van'ı tercih eden İranlı turist sayısının her geçen gün artmasıyla Tuşba Belediyesi, esnafın talebi üzerine bir alışveriş merkezinde Farsça kurs vermeye başladı.

Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Van'ın turizm açısından önemli bir kent olduğunu, özellikle İranlı turistlerle daha iyi iletişim sağlanması gerektiğini söyledi.

Daha önce farklı dillerde kurslar açarak turizme hizmet verdiklerini anlatan Özgökçe, "Kentimize gelen İranlı misafirlerimize en iyi hizmeti vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Esnafımızın gelen misafirlerimizin memnuniyetini, taleplerini karşılaması ve onların diliyle iletişim kurması için Farsça kurs açtık. Esnaf kardeşlerimizin İranlı misafirlerimiz geldiğinde çok daha rahat bir alışveriş imkanı sağlayacaklarını düşünüyorum." dedi.

İranlı turistlerin artık Farsça ile karşılanacaklarını aktaran Özgökçe, şöyle devam etti:

"Kapıköy Sınır Kapısı'nın inşaatı tamamlanmak üzere. Yine İran ve şehrimiz arasındaki yollarımız yenilendi. Bizler de İranlı kardeşlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Bu sene turizm sezonu Van'da açıldı. Kısa sürede binlerce turist kentimizi ziyaret etti. Özellikle çarşı merkezinde yoğunluğun oluştuğunu görmek mümkün. Bizler de yerel yönetimler olarak turizmin gelişmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Farsça kursu da bunun bir ayağını oluşturuyor."

İşletme sahibi Gamze Zoer Sarıtoprak da İranlı turistlere daha iyi hizmet vermek için günlük hayatta kullanılan birçok Farsça kelimeyi kısa sürede öğrendiğini ifade etti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, bu yılın ilk üç ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kente gelen İranlı turist sayısında yüzde 50 artış yaşandığını açıklamıştı.

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