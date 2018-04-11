Van'da İranlı turist artınca, esnaf Farsça öğrenmeye başladı

Van'da esnafın, İran'dan gezi ve alışveriş için kente gelenlerle daha iyi iletişim kurması ve taleplerini karşılaması için Farsça kurs açıldı.

Van'ı tercih eden İranlı turist sayısının her geçen gün artmasıyla Tuşba Belediyesi, esnafın talebi üzerine bir alışveriş merkezinde Farsça kurs vermeye başladı.

Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Van'ın turizm açısından önemli bir kent olduğunu, özellikle İranlı turistlerle daha iyi iletişim sağlanması gerektiğini söyledi.

Daha önce farklı dillerde kurslar açarak turizme hizmet verdiklerini anlatan Özgökçe, "Kentimize gelen İranlı misafirlerimize en iyi hizmeti vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Esnafımızın gelen misafirlerimizin memnuniyetini, taleplerini karşılaması ve onların diliyle iletişim kurması için Farsça kurs açtık. Esnaf kardeşlerimizin İranlı misafirlerimiz geldiğinde çok daha rahat bir alışveriş imkanı sağlayacaklarını düşünüyorum." dedi.

İranlı turistlerin artık Farsça ile karşılanacaklarını aktaran Özgökçe, şöyle devam etti: