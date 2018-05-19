Van'da İsrail ve ABD protestosu

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde Filistinlileri katletmesi, Van'da yapılan yürüyüş ve basın açıklamasıyla protesto edildi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı eylem sonrası öldürülen Filistinliler için dua edildi. Van'da, ABD ve İsrail'i protesto için Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan Kurtuluş Parkı önünde toplanan yaklaşık bin kişi, Beşyol Meydanı'nda bulunan Hazreti Ömer Camisi'ne kadar kadar yürüdü. Kalabalık yürüyüş boyunca sık sık tekbir getirip, ABD ve İsrail aleyhine slogan attı. Burada basın açıklaması yapan Özgür-Der Van Şube Başkanı Hayati Beyde, girişimi kabul edilemez bulduklarını söyleyerek, "Çok güçlü uluslararası meşruiyeti olan bunca karara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin onurlu davalarını savunurken İsrail'in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak takip ediyoruz" dedi. Konuşmanın ardından İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinliler için dua edildi.

