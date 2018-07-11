Van'da jeotermal elektrik santrali kuruluyor   

Gülay KUYUCU- Safa ATMACA/VAN, (DHA) - VAN'ın Çaldıran ilçesinde, seracılıkta kullanılan jeotermalin, elektrik üretiminde de kullanılması için çalışmalara başlandı. Yerin 10 kilometre derinliğine kadar jeofizik etüdü yapılan sahada elde edilen ilk bulgulara göre, 2 bin metre ile 4 bin metre derinlikte, 140 dereceden daha yüksek sıcaklıkta kaynak tespit edildi. Çaldıran Jeotermal Proje Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Yusuf Taşkın, "Jeotermal sahamızın, elektrik üretimi için önemli potansiyel taşıdığını gösteriyor. Derin sondajlardan sonra jeotermal elektrik santrali kurmayı planlıyoruz" dedi.

Çaldıran ilçesinde, önceki yıl, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca desteklenen projeyle Ayrancılar bölgesinde jeotermal enerjiyle ısıtılan seralarda domates üretilmeye başlandı. 34 bin metrekare alan üzerine kurulan, 120 bin metre boru döşenerek, ısıtılan seralardaki domatesler markalaştı. Sosyal aktivitenin olmadığı ve hava koşulları nedeniyle tarımın da çok yaygın olmadığı ilçede çalışma imkanı bulamayan kadınlara iş kapısı açıldı. Kurulan domates serasında bu yıl geçici olarak denenen salatalık üretimi de piyasada tutuldu. Salatalık üretimi tutulunca bu yıl üretim sezonunda, 10 dekarlık alanda, topraksız salatalık serası ile yılın her döneminde salatalık üretilecek. Serada yeni sezon için çalışmalara hız verilirken, yeni domates fideleri de dikilmeye başlandı.