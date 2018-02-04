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Van'da kablo hırsızlığı

GÜNCEL HABERLERİ | 04.02.2018 19:01 | Son Güncelleme

Tuşba ilçesinde VEDAŞ'a ait 7 bin 500 metre elektrik kablosunu çalan 3 kişi yakalandı

Van'ın Tuşba ilçesinde, Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine (VEDAŞ) ait 7 bin 500 metre elektrik kablosunu çalan 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Alabayır Mahallesi Erciş-Özalp çevre yolu bölgesinde 5 Kasım 2017'de VEDAŞ'a ait 7 bin 500 metre elektrik kablosunun çalındığı belirtildi.

Olayın aydınlatılması amacıyla İlçe Jandarma Komutanlığınca özel ekip oluşturulduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Ekibin titiz ve ayrıntılı çalışması sonucu olayı gerçekleştiren zanlılar tespit edilerek suçüstü yakalandı. Aynı bölgede hırsızlık yapan 3 kişi, suç aletleriyle gözaltına alınmıştır. Vatandaşlarımızın huzur, güven ortamının devamına yönelik çalışmalarımız titizlikle sürdürülecektir."

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Anahtar Kelimeler:
kablo hırsızlığı Tuşba Van

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