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Van'da kaçak avcılıkla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 14:48 | Son Güncelleme

Muradiye ve Tuşba ilçelerinde kaçak avlanılan 6 ton 560 kilo inci kefaline el konuldu, 4 kişiye para cezası uygulandı

Van'ın Muradiye ve Tuşba ilçelerinde kaçak avlanılan 6 ton 560 kilo inci kefaline el konuldu, 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye ilçesinin Karahan bölgesinde kaçak avcılara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Alparslan Jandarma Karakol ekiplerinin bölgedeki kaçak avlanmaya yönelik operasyonunda kaçak avlanıldığı tespit edilen 6 ton 500 kilo inci kefaline el konuldu, Bendimahi Çayı'na kurulan setler de kullanılamaz hale getirildi.

Öte yandan Muradiye Gıda Tarim ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince inci kefali satışı yapan 1 kişiye 7 bin 932 lira idari para cezası uygulandı.

Tuşba Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından da ilçede satışı yapılan 60 kilo balığa el konuldu ve 3 kişiye de toplam 3 bin 996 lira idari para cezası kesildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş, yaptığı açıklamada, sıkı denetimlerle inci kefalinin kaçak avlanılmasına fırsat verilmediğini ve bu denetimlerin yasak süresince jandarma ekiplerinin desteği ile süreceğini söyledi.

Görentaş, konuyla ilgili okullarda öğrencilere de bilinçlendirme eğitimlerinin verildiğini anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
kaçak avcılık Van

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