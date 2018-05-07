Van'da kaçak avcılıkla mücadele

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanılan 7 ton inci kefaline el konuldu, bir kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nde yaşayan tek canlı türü olan ve 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasaklanan inci kefalinin neslinin korunabilmesi için denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçede yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan kamyonette kaçak avlanmış 7 ton inci kefali ele geçirildi.

Jandarma ekipleri kamyonetin sürücüsüne 7 bin 932 lira idari para cezası uyguladı, kamyonet için de 2 bin 328 lira ceza keserek aracı 15 gün trafikten men etti.

Kaçak avlanılan balıklar da İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

