Van'da kaçak avcılıkla mücadele

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanılan 7 ton inci kefaline el konuldu, bir kişi hakkında işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nde yaşayan tek canlı türü olan ve 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasaklanan inci kefalinin neslinin korunabilmesi için denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda ilçede yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan kamyonette kaçak avlanmış 7 ton inci kefali ele geçirildi.
Jandarma ekipleri kamyonetin sürücüsüne 7 bin 932 lira idari para cezası uyguladı, kamyonet için de 2 bin 328 lira ceza keserek aracı 15 gün trafikten men etti.
Kaçak avlanılan balıklar da İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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