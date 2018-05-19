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Van'da kaçak avcılıkla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 13:52 | Son Güncelleme

Son bir ayda kaçak avlanılmış 44 ton inci kefali ele geçirildi, 46 balıkçıya 97 bin lira ceza uygulandı

Van'da jandarma ekipleri son bir ayda yaptığı denetimlerde kaçak avlanıldığı belirlenen 44 ton inci kefali ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde av yasağı uygulanan inci kefalinin korunmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda son bir ayda Erciş ve Edremit bot tim komutanlıkları ile ilçe jandarma komutanlıklarının müdahale ettiği 43 olayda kaçak avlanıldığı belirlenen 44 ton 520 kilogram inci kefali ele geçirilerek İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Canlı yakalanan 7 ton 500 kilogram inci kefali de yeniden Van Gölü'ne bırakıldı.

Kaçak avlanan 46 kişiye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan 97 bin 217 lira ceza verildi.

Denetimlerde 5 kayık ile 2 bin 350 metre manyat ağı, 200 metre misina ağı ve "tırıvırı" olarak bilinen 10 ağ ele geçirildi. Balıkları taşımakta kullanılan 11 araca, jandarma trafik timleri tarafından 20 bin 450 lira ceza uygulandı. Araçlar ayrıca 15 gün trafikten men edildi.

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inci kefali kaçak avlanma Van Van Gölü

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