Van'da kaçak avcılıkla mücadele

Van'ın Edremit ilçesinde kaçak avlanılan bir ton 500 kilo inci kefali bulundu.
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nde yaşayan tek canlı türü olan ve 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde avlanması yasaklanan inci kefalinin neslinin korunabilmesi için denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda, İlçe Jandarma Bot Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, kaçak avlanmış bir ton 500 kilo inci kefali ile avlanmada kullanılan ağlar ele geçirildi. Balıklar İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.
Balıkları avladıkları tespit edilen 3 kişiye toplam 3 bin 966 lira para cezası verildi.
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