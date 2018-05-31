Van'da kaçak avcılıkla mücadele

Van'ın Erciş ilçesinde kaçak avlanılan 13 ton inci kefali ele geçirildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Van Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nde yaşayan tek canlı türü olan ve 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde avlanması yasaklanan inci kefalinin korunması için denetimlerini sürdürüyor.

İlçe Jandarma Bot Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Celebibağ mevkisinde gölde 3 ton 500 kilosu canlı olmak üzere 13 ton inci kefali ele geçirildi.

Canlı balıklar göle bırakıldı, 9 ton 500 kilosu imha edilmek üzere İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş, yaptığı yazılı açıklamada, güvenlik güçleri ve ekiplerin 7 gün 24 saat saat inci kefalinin korunması için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

