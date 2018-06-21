Van'da kaçak avcılıkla mücadele

Van'ın Çaldıran ilçesinde kaçak avlanan 2 ton 300 kilo inci kefali ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Nisan-15 Temmuz'da avlanması yasaklanan inci kefalinin neslinin korunabilmesi için denetimlerini sürdürüyor.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan iki kamyonette yapılan aramada Van Gölü'nden kaçak avlanan 2 ton 300 kilo inci kefali bulundu.
Kaçak avlananlara 7 bin 932 lira ceza kesildi.
Araçlar da 6 bin 656 lira ceza kesilerek 15 gün trafikten men edildi.
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