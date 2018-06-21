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Van'da kaçak avcılıkla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 11:56 | Son Güncelleme

Çaldıran ilçesinde Van Gölü'nden kaçak avlanan 2 ton 300 kilo inci kefali ele geçirildi, avcılara 7 bin 932 lira ceza kesildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde kaçak avlanan 2 ton 300 kilo inci kefali ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Nisan-15 Temmuz'da avlanması yasaklanan inci kefalinin neslinin korunabilmesi için denetimlerini sürdürüyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan iki kamyonette yapılan aramada Van Gölü'nden kaçak avlanan 2 ton 300 kilo inci kefali bulundu.

Kaçak avlananlara 7 bin 932 lira ceza kesildi.

Araçlar da 6 bin 656 lira ceza kesilerek 15 gün trafikten men edildi.

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Anahtar Kelimeler:
inci kefali kaçak avlanma Van

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