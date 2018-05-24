Van'da kaçak avlanan 11 ton inci kefali ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)-VAN'ın Erciş ve Muradiye ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, Van Gölü'ne atılan ağlara takılı 7 ton 250 kilo inci kefali ele ele geçirildi. Canlı ele geçirilen 3 ton 750 kilo inci kefali ise, jandarma tarafından tekrar Van Gölü'ne bırakıldı.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin neslinin korumaya alınması için 15 Nisan-15 Temmuz günlerinde uygulanan av yasağı sürerken, kaçak avlananlara karşı da jandarmanın denetim ve operasyonları devam ediyor. Erciş ve Muradiye İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerinin son 24 saatte yaptıkları operasyonlarda, kaçak avlanıp suyun içerisinde gizlenen ağlara takılı 7 ton 250 kilo inci kefali ele geçirildi. Ekiplerin yaptıkları bir başka operasyonda ise, canlı ele geçirilen 3 ton 750 kilo inci kefali, tekrar Van Gölü'ne bırakıldı. 200 metre manyat tipi ağın ele geçirildiği her iki operasyonda, yakalanan şüphelilerini su ürünleri kanununa göre 2 bin 644 TL idari para cezası kesildi. Bölgede kaçak avlananlara yönelik denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.

