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Van'da kaçak avlanmada kullanılan 2 balıkçı teknesi ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 11:41 | Son Güncelleme

Van'da kaçak avlanmada kullanılan 2 balıkçı teknesi ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde yasak dönemde kaçak avlanmada kullanıldığı tespit edilen 2 balıkçı teknesi ile 600 metre ağ ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bot Tim Komutanlığı ile Çevre Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, üreme döneminde tatlı su kaynaklarına göç eden ve 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde av yasağı uygulanan inci kefaliyle ilgili koruma çalışmaları yürütüyor.

Ekipler, ilçeye bağlı Çelebibağ Mahallesi'nde sahil ve karadan yaptığı aramalarda, kaçak avlanmada kullanıldığı belirlenen 2 tekne ile 600 metre ağ buldu.

Ele geçirilen tekneler ve ağ, İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.

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Erciş inci kefali kaça avlanma Van

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