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Van'da kaçak şeker operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 11:56 | Son Güncelleme

Tuşba ilçesinde 5 ton 130 kilo şeker ile bin 300 paket sigara ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı

Van'ın Tuşba ilçesinde 5 ton 130 kilo şeker ile bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erciş-Tuşba karayolunda şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı.

Aramada bir ton 960 kilo şeker bulundu.

Bu şekerin temin edildiği iş yerinde yapılan aramada da gümrük kaçağı 3 ton 170 kilo şeker ele geçirildi.

Bin 300 paket kaçak sigaraya el konulan operasyonda O.S. ve L.T. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaçakçılık sigara şeker Van

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