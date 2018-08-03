Van'da kaçak şeker operasyonu

Van'ın Tuşba ilçesinde 5 ton 130 kilo şeker ile bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erciş-Tuşba karayolunda şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı.

Aramada bir ton 960 kilo şeker bulundu.

Bu şekerin temin edildiği iş yerinde yapılan aramada da gümrük kaçağı 3 ton 170 kilo şeker ele geçirildi.

Bin 300 paket kaçak sigaraya el konulan operasyonda O.S. ve L.T. gözaltına alındı.

