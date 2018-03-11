Van'da kaçakçılık operasyonları

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda çok sayıda gümrük kaçağı tüfek, tüfek yedek parçası, mantar tabancası kapsülü ve ilaç ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkale ilçesi Türkiye-İran sınır hattındaki Sarısu Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan keşif gözetleme faaliyeti sırasında 15-20 kadar at ile 20 şüpheli şahsın İran tarafından Türkiye'ye giriş yapmaya çalıştığı tespit edildi.

Müdahale sonucu şüpheliler yanlarındaki yükleri atarak atlarla İran'a kaçtı. Olay yerine bırakılan çuvallarda 22 av tüfeği, 37 havalı tüfek, 213 av tüfeği yedek parçası, 90 şampuan, 245 pancar tohumu, 4 bin 3 tıbbi ilaç ve malzeme, 29 rahim içi sistem bulundu.

Gevaş, Muradiye ve İpekyolu Jandarma Komutanlığı ekipleri de yol kontrol ve arama faaliyetleri neticesinde 3 bin 660 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Ayrıca, Saray ilçesi Çaybağı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Koçbaşı Mahallesi dere yatağında tespit ettikleri at izlerini takip ederek araziye bırakılmış çuvallar buldu.

Yapılan aramada, yasa dışı yollarla ülkeye getirildiği tespit edilen 14 bin mantar tabancası kapsülü ele geçirildi.

Rasim Çömez Piyade Hudut Karakol Komutanlığınca bölgede yapılan keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında da at sırtında bir kişinin Türkiye'den İran'a gitmeye çalıştığı tespit edildi.

İran uyruklu olduğu anlaşılan şüpheli yakalandı, yanındaki çuvallarda 955 çorap ele geçirildi.