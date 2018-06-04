Van'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları

Van'ın Başkale, Çaldıran ve Gevaş ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 23 bin 620 paket kaçak sigara ile eroin ve esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi İran sınır hattında ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışan şüpheliler, Sualtı Piyade Hudut Tabur Komutanlığınca tespit edildi.

"Dur" ihtarına uymayarak İran tarafına kaçan şüphelilerin bıraktıkları 8 yük hayvanına yüklenmiş 20 bin paket sigara bulundu.

Çaldıran ilçesine bağlı Sarıçimen Mahallesi İran sınır hattında Alparslan Piyade Hudut Karakol Komutanlığının çalışmaları sonucu 2 bin 480 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gevaş ilçesine bağlı Balaban jandarma kontrol noktasında Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen kontroller sırasında durdurulan araçtaki yolcunun üzerinde 3 gram eroin bulundu.

Ayrıca 3 araçta arama yapan ekipler, bin 140 paket kaçak sigara ve 3 gram esrar ele geçirdi.

Uyuşturucu ve kaçak sigaralarla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

