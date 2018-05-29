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Van'da kaçakçılıkla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 12:00 | Son Güncelleme

Saray ilçesinin İran sınırında güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin olay yerinde bıraktıkları çuvallarda 22 bin 744 paket sigara, 180 kilogram fıstık, 350 kilogram çay ve tablo olarak kullanılan 35 halı ele geçirildi

Van'ın Saray ilçesinin İran sınırında güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin olay yerinde bıraktıkları çuvallarda çok miktarda sigara, fıstık, çay ve tablo olarak kullanılan halılar bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında sınırın İran tarafından yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan bir grubu fark eden güvenlik güçleri operasyon düzenledi.

Rasim Çömez Piyade Hudut Tabur Komutanlığı ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin at üstünden attığı çuvallarda gümrük kaçağı 22 bin 744 paket sigara, 180 kilogram fıstık, 350 kilogram çay, tablo olarak kullanılan 35 halı ele geçirildi.

Güvenlik güçleri bölgede kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

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fıstık halı kaçakçılık operasyonu Saray tablo Van

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