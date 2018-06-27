Van'da kaçakçılıkla mücadele

Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında gümrük kaçağı 7 bin 450 paket sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Beydoğan Mahallesi'nde bulunan Sedat Nezih Özok Piyade Hudut Karakol Komutanlığınca sürdürülen gözetleme faaliyeti esnasında bir şüphelinin üç atla yurda yasa dışı yollarla girmeye çalıştığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonda atlarla taşınan 7 bin 450 paket sigara ele geçirildi, İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Kaçak sigara ve atlara el konuldu.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

