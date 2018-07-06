Van'da kaçakçılıkla mücadele

Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırından yurda yasa dışı yollarla sokulmaya çalışılan çok miktarda giysi ve ilaç ele geçirildiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 9. Piyade Hudut Tabur Komutanlığı ekipleri, gece termal kamerayla yaptıkları keşif ve gözetleme sırasında bazı kişilerin yurda yasa dışı yollarla girmeye çalıştığını tespit etti.

Güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayan zanlılar, 6 at ve yüklerini bırakarak İran tarafına kaçtı.

Ekipler tarafından atlarda yüklü 4 bin 258 giyim eşyası ve 516 paket tıbbi ilaç ele geçirildi.

