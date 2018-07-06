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Van'da kaçakçılıkla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 10:13 | Son Güncelleme

Başkale ilçesinin İran sınırında yurda yasa dışı yollarla sokulmaya çalışılan çok miktarda giysi ve ilaç ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırından yurda yasa dışı yollarla sokulmaya çalışılan çok miktarda giysi ve ilaç ele geçirildiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 9. Piyade Hudut Tabur Komutanlığı ekipleri, gece termal kamerayla yaptıkları keşif ve gözetleme sırasında bazı kişilerin yurda yasa dışı yollarla girmeye çalıştığını tespit etti.

Güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayan zanlılar, 6 at ve yüklerini bırakarak İran tarafına kaçtı.

Ekipler tarafından atlarda yüklü 4 bin 258 giyim eşyası ve 516 paket tıbbi ilaç ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Başkale giysi ilaç Kaçakçılık Van

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