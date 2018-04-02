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Van'da kayıp çocuk için ekipler seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 23:48 | Son Güncelleme

Van'da kayıp çocuk için ekipler seferber oldu

Van'ın Edremit ilçesinde, kendisinden 8 saattir haber alınamayan 8 yaşındaki Berhan Kıyak'ı bulmak için ekipler seferber oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Çiçekli Mahallesi'nde akşam saatlerinde oyun oynamak için evden çıkan Kıyak'tan bir daha haber alamayan ailesi, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, çocuğu bulmak için çalışma başlattı.

Ekiplere arama çalışmalarında mahalle sakinleri de destek veriyor.

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AFAD arama çalışmaları Jandarma kaybolan çocuk Umke Van

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