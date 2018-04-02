Van'da kayıp çocuk için ekipler seferber oldu

Van'ın Edremit ilçesinde, kendisinden 8 saattir haber alınamayan 8 yaşındaki Berhan Kıyak'ı bulmak için ekipler seferber oldu.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Çiçekli Mahallesi'nde akşam saatlerinde oyun oynamak için evden çıkan Kıyak'tan bir daha haber alamayan ailesi, durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, çocuğu bulmak için çalışma başlattı.
Ekiplere arama çalışmalarında mahalle sakinleri de destek veriyor.
Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor
FETÖ'den tutuklu eski HSYK üyesi cezaevinde kalp krizi geçirdi
AK Partili belediye başkanı Alatepe: Esenyurt’u kaybedersek İslam’ı kaybederiz
Erkek öğrenciye okulda toka takılması kriz yarattı!
Menbiç'te skandal görüntüler! ABD askerleri teröristlerle omuz omuza
Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı
Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!
CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi
Fenomen iş adamından karısına sapkın teklif!
WhatsApp'a bir dizi bomba özellik geliyor!
Karısı ve 2 sevgilisiyle bu evde yaşıyor!
Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum