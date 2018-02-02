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Van'da, Mehmetçik ve güvenlik korucuları Afrin için kan verdi

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 19:12 | Son Güncelleme

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- SURİYE'nin Afrin bölgesindeki terör hedeflerine yönelik, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir kan ihtiyacı için, Van'ın Edremit ilçesi Belediyesi tarafından düzenlenen kampanyada, Mehmetçik ve Güvenlik korucuları kan verdi.

Edremit Belediyesi tarafından, Mehmetçik ve güvenlik korucuları, Zeytin Dalı Harekatı sırasında çıkabilecek herhangi bir kan ihtiyacı için Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu. Kampanya kapsamında, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı, Şabaniye Mahallesi'nde bulunan Hacı Ömer Cami ve Erdemkent Eski TOKİ Camide kurulan Kızılay araçları kan topladı. Mehmetçik ve güvenlik korucuları, Türk Kızılayı'na ait mobil araçta kan bağışında bulundu.

Edremit Köprüler Mahallesi Korucubaşı Saim Tarhan, Afrin'deki güvenlik güçlerine destek amacıyla kan bağışında bulunduklarını belirterek, Afrin harekatına da seve seve katılabileceklerini söyled.

Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli ise, belediye olarak başlattıkları kan bağışı kampanyasına Mehmetçik ve güvenlik korucularının da destek verdiklerini belirterek, "Devletimizin ve milletimizin yurt dışında gurur kaynağı olan bir kurumun hem hizmet farkındalığının artırılması, hem de fakir fukaraya aş, elbise desteğini esirgemeyen Kızılay'ımızın yurt dışında insanlığa olan desteğinin yurtiçinde de vatandaşımızın her türlü kan ihtiyacını karşılayacak önemli bir hizmet yapıyor. Bu farkındalığın milletimiz tarafından hatırlanması adına Edremit Belediyesi olarak 'Ümmette Kan Desteği' adı altına bir kan bağışı kampanyası başlattık. Bu kampanya kan bağışı farkındalığını umarım arttırır. Yaptığımız çağrıya İlçe Jandarma Komutanlığımızın da verdikleri destek için teşekkür ederiz" diye konuştu

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