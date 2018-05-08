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Van'da minibüste 85 kilo eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 11:36 | Son Güncelleme

VAN'ın Tuşba ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste 85 kilo 460 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Van'da minibüste 85 kilo eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Tuşba ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste 85 kilo 460 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesi Altıntepe Mahallesi'nde şüphe üzerine bir minibüsü durdurup, arama yaptı. Narkotik köpeği 'Alfa'nın da bulunduğu aramada, aracın içerisine zulalanmış, 84 paket halinde 85 kilo 460 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturuc ile ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Van'da minibüste 85 kilo eroin ele geçirildiVan'da minibüste 85 kilo eroin ele geçirildiVan'da minibüste 85 kilo eroin ele geçirildi

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