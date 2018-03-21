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Van'da nevruz coşkusu (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 19:03 | Son Güncelleme

TATVAN'DA NEVRUZ KUTLAMASI Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından organize edilen nevruz  kutlaması yapıldı.

Van'da nevruz coşkusu (3)

TATVAN'DA NEVRUZ KUTLAMASI
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından organize edilen nevruz kutlaması yapıldı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinin Fuar alanında, valilikten alınan izinle HDP'nin düzenlediği nevruz kutlamasına, HDP Bitlis Milletvekilleri Mizgin Irgat, Mahmut Celadet Gaydalı, HDP il ve ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı. Kutlamaya katılanlar arama noktalarından geçirildikten sonra alana alındı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Nevruz programında konuşan HDP'li Gaydalı, Nevruz alanında görüntü alan polislere tepki göstererek, "Alanda bulunan kameraların birçoğu polis kamerası. Bugün burada konuştuklarımızı ileride bizlerin önüne getireceklerini iyi biliyoruz" dedi.
HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat ise, Kürkçe olarak başladığı konuşmasına Türkçe devam etti. Tutuklu milletvekilleri ve belediye başkanlarının hukuksuz şekilde yargılandığını dile getiren Irgat, hukuksuzluğun ortadan kaldırılıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
Konuşmaların ardından nevruz ateşi yakıldı. HDP'li Milletvekilleri ve vatandaşlar yakılan nevruz ateşinin etrafında halay çekti.

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Van'da nevruz coşkusu (3)Van'da nevruz coşkusu (3)Van'da nevruz coşkusu (3)Van'da nevruz coşkusu (3)

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