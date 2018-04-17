Van’da ödüllü yemek yarışması

Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından ‘Turizm Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde ‘yöresel yemek yarışması’ düzenlendi.

Van-Şişli Öğretmenevinde düzenlenen yarışmada, kadınlar en iyi keledoş ve en iyi kalbura bastı tatlısı kategorilerinde hünerlerini sergiledi. 30 yarışmacının katıldığı yarışma sonunda en iyi keledoş yemeği dalında Gül Marsak birinci olurken, Mine Konak ikinci, Tülay Güler ise üçüncü oldu. En iyi kalbura bastı tatlısı kategorisinde ise Neslihan Güzel birinci olurken; Ebru Gündal ikinci, Filiz Ünsal ise üçüncü oldu.

Yarışma sonrası bir konuşma yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, ‘Turizm Haftası’ kapsamında ilde birçok etkinliğin düzenlendiğini belirterek, “Cumartesi günü Van’da başlattığımız ‘Turizm Haftası’ etkinleri çerçevesinde geleneksel hale getirdiğimiz Van yöresi yemek yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Turizm Haftası kapsamında düzenlenen Van yemekleri yarışmasında, keledoş ve kalbura bastı tatlımız yarıştı. Van’ın kültürünü yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve ulaştırmak amacıyla bu tür etkinlikleri düzenliyoruz. Bu yılki yarışmaya yemek ve tatlı kategorisinde 30 Vanlı kadın katıldı. Her geçen yıl düzenlenen ve Van’ın kültürünü göstermek amaçlı katılımlar artıyor. Bu da bizleri haliyle mutlu ediyor” dedi.

Türizm Haftası etkinliklerin devam ettiğini dile getiren Aktuğ, “Cumartesi günü ‘Van Gölümüzü temiz tutalım’ adı altında bir etkinliğimiz olacak. Etkinlik, ortak sahillerde temizlik yapacağız” şeklinde konuştu.

Van Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Sinan Pulat ve üyelerinin jüriliğini yaptığı yarışmada, 30 kadın ’en iyi erişte aşı, ekşili ve asude tatlısı’ kategorilerinde yarıştı. Damak tatlarının yarıştığı yarışma sonunda, en iyi erişte aşı kategorisinde Şükriye Ayhan, ekşili kategorisinde Mine Konak ve asude tatlısı kategorisinde ise Güzel Koç birinci oldu.

Keledoş kategorisinde birinci olan Gül Marsak, böyle bir sonuç beklemediğini ifade ederek, “Çok mutluyum. Yarışmaya öylesine katılmıştım. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kalbura bastı tatlısı kategorisinde birinci olan Neslihan Güzel de, böyle bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Program, yarışmada dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.