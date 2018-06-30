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Van'da ömrü tamamlanmış lastikler ekonomiye kazandırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 12:30 | Son Güncelleme

VAN'da ömrünü tamamlamış lastikler toplanıp, işlemden geçirildikten sonra yenilenerek ülke ekonomisine büyük katkı sağlanırken, çevre kirliliğinin de önüne geçiliyor.

Behçet DALMAZ-Arif KARAKAŞ/VAN,(DHA)- VAN'da ömrünü tamamlamış lastikler toplanıp, işlemden geçirildikten sonra yenilenerek ülke ekonomisine büyük katkı sağlanırken, çevre kirliliğinin de önüne geçiliyor. Sanayici Tayyar Düzen, lastiklerle Van ekonomisine yılda 2,5 milyon lira kazandırıldığını, geri dönüşüme kazandırılan lastiklerin tıraşlanılması sırasında çıkan hammadenin ise yürüyüş parkuru, ayakkabı tabanı ve paspas yapımında kullanılması için fabrikalara gönderdiklerini söyledi.

Türkiye’de her yıl yaklaşık 200 bin ton ömrünü tamamlamış lastiğin açığa çıktığı belirtiliyor. Bir lastiğin geri dönüşüme gönderilmesiyle de birçok ürün elde edilebiliyor. Ömrünü tamamlamış bir lastik geri kazandırıldığında; yaklaşık yüzde 73 oranında granül kauçuk malzemesi, yüzde 19 oranında çelik tel, yüzde 8 oranında ise tekstil ve diğer maddeler geri kazandırılıyor. Van'da 19 yıldır çalışan sanayici Tayyar Düzen'in işyerinde de yıpranıp, ömrünü tamamlamış olan TIR, kamyon, otobüs ve iş makinelerinin lastikleri yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Van ve Hakkari'de inşaat sektörü, maden ocaklar, otobüs firmalarında toplanan lastikler fabrikada 12 ayrı makineden geçirildikten sonra üzeri ilaçla temizlenip fırında 115 derecede pişirilip kaplama yapılarak yeniden satışa hazır hale getiriliyor.

VAN EKONOMİSİNE YILDA 2,5 MİLYON KATKI SAĞLIYOR

Sanayici Tayyar Düzen, yoğun çalışmadan dolayı kısa sürede yıpranıp, çöpe atılan veya kendilerine getirilen lastikleri çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra yenileyip verdiklerini ve iş makinelerinde tekrar kullanılmaya başlandığını söyledi. Çevre dostu oldukalarını anlatan Sanayici Düzen, lastiklerin tıraşlanılması sırasında çıkan hammadenin ise yürüyüş parkuru, ayakkabı tabanı ve paspas yapımında kullanılması için fabrikalara gönderdiklerini anlattı.

LASTİKLER BİR YIL GARANTİLİ

Düzen,"Ekonomiye ve çevreye yararlı hizmet sunuyoruz. 10 personelle birlikte her yıl çöpe giden 5 bin lastiği yeniden ekonomiye kazındırıyoruz. Şimdilik sıfır lastik kaplama, jant ve akü çeşitleriyle hizmet veriyoruz. Yeniden ekonomiye kazandırdığımız lastiklere 1 yıl granti veriyoruz. Ama 2 yıla kadar da kullanılıyor. Lastikleri genellikle müşterilerimiz bize getiriyor.Getirilmeyen lastikleri de biz gidip alıyoruz. En büyük çevre dostuyuz . Van'da bir yılda 5 bin lastiği geri dönüşüme kazandırdık.Çevreye zarar vermeden gelen lastiklerin her biri farklı bir sektörde kullanılıyor."dedi.

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