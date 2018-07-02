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Van'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 21:12 | Son Güncelleme

Van'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Van'ın Muradiye ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cahit Durak yönetimindeki 06 HC 9735 plakalı otomobil, Muradiye Şelalesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü Cahit Durak ile otomobildeki Emre, Serhak ve Ahmet Ünal yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Van'daki hastanelere sevk edildi.

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Kaza Muradiye otomobil şarampol Van

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