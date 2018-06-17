Van'da PKK-KCK operasyonu: 16 gözaltı

Arif KARAKAŞ/VAN,(DHA)- VAN'da polisin, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri PKK-KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunan 20 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Terörle Mücadele, İstihbarat, Özel Harekat şubelerinin katıldığı operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kişilerin ikametlerinde yapılan aramada örgütsel dökümanlara ve dijital malzemelere el konulurken, şüpheliler sorgulanmak üzere Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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