Van'da PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı

Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik teknik ve fiziki çalışmalar gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"PKK/KCK terör örgütü sözde adalet komisyonu içerisinde faaliyet gösteren, ayrıca çeşitli dosyalardan yakalama kararı bulunan 17 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 12 kişi yakalanarak gözaltına alınmış, ikametlerde ve HDP İpekyolu ilçe binasında yapılan aramalarda çeşitli yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirilmiştir."
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