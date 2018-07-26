Van'da PKK'nın patlayıcı yapımında kullandığı malzemeler ele geçirildi

VAN, (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın el yapımı patlayıcı yapımında kullandığı malzeme ve kıyafetler ele geçirildi.
Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Yeşilova Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Operasyonda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 206 pil, 10 paket çakmak taşı, 5 kar maskesi, 11 koli bandı ve kıyafet ele geçirildi.
Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.
FOTOĞRAFLI
Kuşadası'nda deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)
CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması
Penisi olmayan adam yıllarca iki kadını idare etti
Kılıçdaroğlu: Önder Sav ve ekibi benden değişim istiyor
Adnan Oktar grubunun kadın doğum uzmanı Hüsnü Erel Aksoy eski başhekim çıktı
Kabus geri mi döndü? IŞİD'in saldırıları yoğunlaştı!
Bu nasıl moda? Bakan bir daha baktı!
Bu detayı fark etmiş miydiniz? Eski fotoğraflarda insanların elleri...
Gemlik’te karaya vuran yunusu kestiler!
Bayram için geliyorlardı... Gurbetçi aile kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı
MEB'den ders kitapları için FETÖ uyarısı! O belge ortaya çıktı!
Mars'ta su birikintisi bulundu! İnsanlığın tarihini değiştirecek buluş
Okuyucu Yorumları 0 yorum