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Van'da PKK'nın patlayıcı yapımında kullandığı malzemeler ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 12:02 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın el yapımı patlayıcı yapımında kullandığı malzeme ve kıyafetler ele geçirildi.

Van'da PKK'nın patlayıcı yapımında kullandığı malzemeler ele geçirildi

VAN, (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın el yapımı patlayıcı yapımında kullandığı malzeme ve kıyafetler ele geçirildi.
Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Yeşilova Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Operasyonda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 206 pil, 10 paket çakmak taşı, 5 kar maskesi, 11 koli bandı ve kıyafet ele geçirildi.
Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

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