HABER

Van'da "sahil bandı" hizmete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 23:44 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Edremit Belediyesince, Van Gölü kıyısında oluşturulan sahil bandının hizmete açılması dolayısıyla tören düzenlendi - Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli: - "Biz, '2016 yılının aralık ayında bu gaspçı ve işgalcilere son vereceğiz.' dediğimizde, bize 'Buradan kimler gelip geçti. Onlar yapamadı da sen mi yapacaksın?' dediler. Ben de dedim ki 'İnanmış bir adamı neyle korkutabilirsiniz?"

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Edremit Belediyesi, "Sahil Bandı Projesi" kapsamında Van Gölü kıyısında oluşturulan sahil bandını törenle hizmete açtı.

Törende konuşan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, 2016 yılının aralık ayında göreve geldiklerini anımsattı.

Göreve başladıklarında Edremit'in sırtını denize döndüğünü belirten Çiçekli, ilçe sakinlerinin denizden yararlanamadığını ifade etti.

Çiçekli, şunları dile getirdi:

"Edremit'i denizle birleştirmek için adımlar atmamız gerekiyordu. Bunun için ilk amacımız bu kadim halkımızı denizle birleştirmekti. Peki, sizlerle denizin arasına duvar örmüşler miydi? Denizden faydalanabiliyor muydunuz? Biz, '2016 yılının aralık ayında bu gaspçı ve işgalcilere son vereceğiz.' dediğimizde, bize 'Buradan kimler gelip geçti. Onlar yapamadı da sen mi yapacaksın?' dediler. Ben de dedim ki 'İnanmış bir adamı neyle korkutabilirsiniz?"

İki ay süren çalışmayla sahildeki barakaları yıktıklarını söyleyen Çiçekli, "200 kişilik ekip ve 30 iş makinesiyle, bu 30 yıllık işgalcileri...Gece 04.00'te başlayan çalışmamız sabah 09.00'da sona erdi. Van uyandığında o işgalcileri gördü mü? Yapılabiliyormuş? Yapılıyormuş. Elinizi vicdanınıza koyacaksınız ve yalnızca rıza-i ilahiyi gözeteceksiniz." ifadelerini kullandı.

Çiçekli, yaptıkları çalışmaları sıçrama tahtası olarak kullanmadıklarını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Çatak Kaymakamı Hacı Asım Akgül, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Saadet Partisi İl Başkanı Özay İlhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, kurum temsilcileri, STK yetkilileri ve çok sayıda kişinin katıldığı törende sahil bandının kurdelesi kesildi.

Tören, havai fişek gösterisi ve sanatçı Yusuf Güney'in konseriyle sona erdi.

PARTNERArda'nın oğlunun adı belli olduArda'nın oğlunun adı belli oldu
Belediye başkanı yeğenini kaybettiBelediye başkanı yeğenini kaybetti
HDP'nin Van kampı sona erdi, kararlar 28-29 Temmuz’da Ankara'da açıklanacakHDP'nin Van kampı sona erdi, kararlar 28-29 Temmuz’da Ankara'da açıklanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edremit sahil bandı şeridi Van

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı

Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

İlginizi Çekebilir

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Cumhur İttifakı'nda bedelli askerlik çatlağı: Herkes aynı parayı ödemesin!

Cumhur İttifakı'nda bedelli askerlik çatlağı: Herkes aynı parayı ödemesin!

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı'ndaki görüntü şoke etti!

İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı'ndaki görüntü şoke etti!

Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı

Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı

Hakkari'de PKK'lılardan hain saldırı: 1 güvenlik korucusu şehit

Hakkari'de PKK'lılardan hain saldırı: 1 güvenlik korucusu şehit

1994 doğumlular bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na saatler kala sürpriz talep

1994 doğumlular bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na saatler kala sürpriz talep

Denizli'den kötü haber az önce geldi! Çok sayıda ölü var

Denizli'den kötü haber az önce geldi! Çok sayıda ölü var

Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü

Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.