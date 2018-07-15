HABER

Van'da saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 10:00 | Son Güncelleme

PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi, 3 polis yaralandı - Teröristlere yardım ve yataklık ettikleri belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı

Van'da saldırı hazırlığında olan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerine yönelik çalışmalar sürüyor.

Yalım Erez Mahallesi'ndeki bir evde saldırı hazırlığı yapan teröristlere yönelik operasyon düzenlendi.

"Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Çatışma sırasında teröristlerin attığı el bombasının patlaması sonucu biri ağır 3 polis yaralandı.

Yaralı polislerin hastanedeki tedavileri sürüyor.

Bu arada, teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

PARTNERÜnlü yıldız bu halde kahve içmeye gidince...Ünlü yıldız bu halde kahve içmeye gidince...
Son dakika! 6 üniversiteye rektör atamasıSon dakika! 6 üniversiteye rektör ataması
Son dakika! Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandıSon dakika! Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
terör operasyonu terörist Van

En Çok Okunan Haberler

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

Kocaeli'de mini etekli yolcuya tepki gösterdi, otobüsü karakola çektirdi!

Kocaeli'de mini etekli yolcuya tepki gösterdi, otobüsü karakola çektirdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olur

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! 6 üniversiteye rektör ataması

Son dakika! 6 üniversiteye rektör ataması

Son dakika! Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı

Son dakika! Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı

Murat Bardakçı yazdı: 15 Temmuz'un marşının olması şart

Murat Bardakçı yazdı: 15 Temmuz'un marşının olması şart

TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan 15 Temmuz açıklaması: Bilim, teknoloji ve yenilik yoluyla ülkemizin gücüne güç katacağız

TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan 15 Temmuz açıklaması: Bilim, teknoloji ve yenilik yoluyla ülkemizin gücüne güç katacağız

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

15 Temmuz şehit ve gazileri KOSGEB'de anıldı

15 Temmuz şehit ve gazileri KOSGEB'de anıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.