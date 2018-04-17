Van'da sazlık alanda yangın

Van'ın Muradiye ilçesinde yüzlerce kuş türünün barındığı sazlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alkasnak Mahallesi yakınlarındaki Van Gölü kıyısında bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede başlayan yangın, Muradiye Belediyesi itfaiye ekiplerinin ekiplerinin yaklaşık dört saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Lokman Aslan, yangının çıktığı sazlığın kanatlı hayvanların uğrak yeri olduğunu söyledi.

Bu yıl yağışların az olması nedeniyle sazlık alanlarda sık sık yangınların çıktığını anlatan Aslan, "Sazlık alanlarda kanatlı hayvanların üreme zamanı. Özellikle kuluçka döneminde böyle yangınların çıkması, hayvan neslinin devamını tehlikeye sokar." dedi.

Aslan, flamingoların da bahar aylarında bu sazlıkları mesken edindiğini belirterek, "Kanatlı hayvanın barındığı sazlıklar yok edilirse kuşların yaptığı yuvalar da yok olur. Tabiatın rahmi sulak alanların yok edilmesi tabiatın ekolojik dengesinin bozulmasına da yol açar. Bu nedenle vatandaşlarımızın bu konuda çok duyarlı olmalarını bekliyoruz. Doğanın dengesini korumamız gerekiyor." diye konuştu.