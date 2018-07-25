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Van'da silah kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 12:31 | Son Güncelleme

Erciş ilçesindeki operasyonda 5 silah ele geçirildi, bir kişi tutuklandı

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 silah ile mühimmat ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Tekevler Mahallesi'ndeki 2 eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, 3 tabanca ve 11 fişeği ile 2 av tüfeği ve buna ait 60 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.S.H, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Erciş Kaçakçılık silah kaçakçılığı Van

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