Van'da silah kaçakçılığı operasyonu

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 silah ile mühimmat ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Tekevler Mahallesi'ndeki 2 eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, 3 tabanca ve 11 fişeği ile 2 av tüfeği ve buna ait 60 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.S.H, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

