Van'da silahlı kavga: 1 ölü, 9 yaralı

Van'ın Gürpınar ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Yatağan Mahallesi'nde ikamet eden Bayat ve Armuçu aileleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Silahların da kullanıldığı kavgada Sezer Bayat olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Ayhan, Aydın, Mehmet, Şakir ve İsmail Bayat ile Teyip, Murat, Cengiz ve Zekiye Armutçu yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ayhan Bayat'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kavganın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olayda kullanıldığı belirlenen 2 av tüfeği ve bıçak ele geçirdi.
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