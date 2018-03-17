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Van'da silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 00:02 | Son Güncelleme

Edremit ilçesinde evine gittiği sırada silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu hayatını kaybetti

Van'ın Edremit ilçesinde bir güvenlik korucusu, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçede güvenlik korucusu olarak görev yapan Fuat Kılavuz, Kurubaş Mahallesi'ndeki evine giderken silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan Kılavuz, kaldırıldığı Lokman Hekim Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

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güvenlik korcusu silahlı saldırı Van

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