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Van'da silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 23:43 | Son Güncelleme

Van'da silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu şehit oldu

Van'ın Edremit ilçesinde bir güvenlik korucusu, uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Gürpınar ilçesinde güvenlik korucusu olarak görev yapan Metin Ertaş, Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi'ndeki evine giderken silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan Ertaş, kaldırıldığı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

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