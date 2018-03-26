Van’da ‘Sualtı Arama Kurtarma’ semineri

Van Arama Kurtarma Eğitim Merkezi Birimi Derneği tarafından ‘Sualtı Arama Kurtarma Faaliyetleri’ adı altında bir bilgilendirme semineri düzenlendi.

Edremit ilçesine bağlı Süphan Kültür Merkezinde düzenlenen seminerde; dünyada, Türkiye’de ve Van’da sualtı arama kurtarma faaliyetlerine değinildi. Bu faaliyetlerin aktif bir şekilde Van ve çevresindeki illerde yapılabilmesi için gerekli olan personel, ekipman ve eğitimlere de yer verildi. Van Arama Kurtarma Eğitim Merkezi Birimi Derneğinin yeni bir kuruluş olmasına rağmen az zamanda çok işler başardığının anlatıldığı seminerde, derneğin daha yapacağı birçok faaliyetin bulunduğu ve bunun için gerekli olan ekipman, personel ve eğitim ihtiyaçları üzerinde duruldu.