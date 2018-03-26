HABER

Van’da ‘Sualtı Arama Kurtarma’ semineri

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 10:10 | Son Güncelleme

Van Arama Kurtarma Eğitim Merkezi Birimi Derneği tarafından ‘Sualtı Arama Kurtarma Faaliyetleri’ adı altında bir bilgilendirme semineri düzenlendi.Edremit ilçesine bağlı Süphan Kültür Merkezinde düzenlenen seminerde; dünyada, Türkiye’de ve Van’da sualtı arama kurtarma faaliyetlerine değinildi.

Van’da ‘Sualtı Arama Kurtarma’ semineri

Van Arama Kurtarma Eğitim Merkezi Birimi Derneği tarafından ‘Sualtı Arama Kurtarma Faaliyetleri’ adı altında bir bilgilendirme semineri düzenlendi.
Edremit ilçesine bağlı Süphan Kültür Merkezinde düzenlenen seminerde; dünyada, Türkiye’de ve Van’da sualtı arama kurtarma faaliyetlerine değinildi. Bu faaliyetlerin aktif bir şekilde Van ve çevresindeki illerde yapılabilmesi için gerekli olan personel, ekipman ve eğitimlere de yer verildi. Van Arama Kurtarma Eğitim Merkezi Birimi Derneğinin yeni bir kuruluş olmasına rağmen az zamanda çok işler başardığının anlatıldığı seminerde, derneğin daha yapacağı birçok faaliyetin bulunduğu ve bunun için gerekli olan ekipman, personel ve eğitim ihtiyaçları üzerinde duruldu.

Van’da ‘Sualtı Arama Kurtarma’ semineri

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 56 ölü!

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 56 ölü!

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a odaklandı! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a odaklandı! Abdulkadir Selvi yazdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Fikri Işık'tan Menbiç harekatı açıklaması

Bakan Fikri Işık'tan Menbiç harekatı açıklaması

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

Hamam ve saunaya baskın! Kadınlar böyle kurtarıldı

Hamam ve saunaya baskın! Kadınlar böyle kurtarıldı

Son seçim anketinde AK Parti ve MHP bombası

Son seçim anketinde AK Parti ve MHP bombası

Afrin casusu yakalandı!

Afrin casusu yakalandı!

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.