Van'da tarihi eser kaçakçılığı

Van'ın Gevaş ilçesinde Pers dönemine ait 3 heykel bulundu.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balaban Jandarma Asayiş Kontrol Noktası'nda şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, Pers dönemine ait 3 heykel ile bunlara ait kapaklı kutu ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

(AA)