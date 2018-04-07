Van’da terk edilen 6 kardeşin durumu yürek burkuyor

Van merkez İpekyolu ilçesinde anne ve babaları tarafından terk edilen 6 kardeşin içler acısı durumu yürek burkuyor. İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesinde ikamet eden 6 kardeş, günlerce aç bir durumda yaşam mücadelesi veriyor. Ekonomik nedenlerden dolayı baba Reşit Yarar, 3 yıl önce çocuklarını bırakarak evi terk etti. Daha sonra temizlik yaparak ailesini geçindiren anne Fatma Yarar da 3 ay önce çocuklarını terk etti. Yaklaşık 3 aydır anne ve babasız yaşam mücadelesi veren 6 kardeş, harabe bir evde günlerce yiyecek bir şey bulamazken, kendilerini terk eden anne-babalarının geri dönmesini ve yetkililerin kendilerine bir yardım eli uzatmasını istiyor. Anne-babaları terk edince kardeşlerine bakmak için temizlik işçiliği yapan Belgin Yanar (14), 5 kardeşine hem annelik, hem de babalık yapıyor. Günlerdir doğru düzgün yemek yiyemediklerini belirten Belgin Yarar, okula giden küçük kardeşinin durumu öğretmene anlatması üzerine öğretmenlerin kendilerine yiyecek getirdiğini anlattı. Yanar, son zamanlarda perişan halde olduklarını belirterek, “Annem-babam yapacak bir şey yok dedi ve boşanma davasını açacaklarını söylediler. Ancak bizler de ortada kaldık. Elimizden gelenini yapmak istiyoruz ve anne-babamızın gelmesini istiyoruz ama bir türlü olmuyor, huzur yok. Bir gün temizlik yapıyordum ve temizlikten sonra eve geldim. Eve gelirken anne ve babamın kavga ettiğini gördüm. Önceden bir şey yokken o kavgadan sonra bizi bırakıp gittiler” dedi.

“Evimiz bomboş ve hiçbir şeyimiz yok”

Günlerdir evlerinde hiçbir yiyeceğin olmadığını söyleyen Yanar, “Küçük kardeşim durumumuzu öğretmenine anlamış. Daha sonra öğretmen beni okula çağırdı ve bende yaşadığımız durumu öğretmene anlattım. Maddi durumumuz olmadığından dolayı öğretmenden yardım istedim. Kardeşim Helin bir haftadır elbisesi ve ayakkabısı olmadığından dolayı okula gidemiyor. Evimiz bomboş ve hiçbir şeyimiz yok” diye konuştu.

“Tek odalı bir kümeste kalıyorduk”

Öncesinde tek odalı bir kümeste kaldıklarını dile getiren Yanar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dışarıdan gelen yardımlarla geçinmeye çalışıyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurdum bize ev yaptılar. Öncesinde de tek odalı bir kümeste kalıyorduk. Hepimiz oraya sıkışıyorduk. Hiçbir şeyimiz yok. Buzdolabımızda da çalışmıyor. Yetkililerden bize yardım eli uzatmalarını talep ediyoruz.”