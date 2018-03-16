Van'da terör operasyonu

Van'ın İpekyolu ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzemenin ele geçirildiği bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent merkezi ile ilçelerinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 15 Mart'ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Karşıyaka Mahallesi'nde metruk bina ve bahçesinde yapılan aramada patlayıcı yapımında kullanılan 30 çakmak gazı dolum tüpü, 615 gram belirsiz toz madde, çok sayıda metal bilye, yaklaşık 2 metre uzunluğunda kablo, orta boy jelikan bidon, ağzı bant ile sarılı küçük şeffaf bidon ele geçirilmiştir. "
Açıklamada halkın huzuru, devletin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmaların kararlıkla sürdürüldüğü ve gerekli tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.
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