Van'da terör operasyonu

Van'ın Çaldıran ilçesinde terör örgütü PKK/KCK adına silah sattıkları iddia edilen iki kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Evciler Mahallesi'nde, terör örgütü PKK/KCK adına uzun namlulu silah satılarak örgüte finans sağlandığı şüphesiyle operasyon düzenlendi.
Operasyonda iki şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin evleri ve eklentilerinde yapılan aramalarda iki AK-47 piyade tüfeği, buna ait 6 şarjör ve 166 fişek, 3 tabanca, 3 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 5 tabanca şarjörü, kurusıkı tabanca şarjörü, 8 tabanca fişeği, 4 tabanca kabzası, 9 boş kovan ve hücum yeleği ele geçirildi.
Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilecek.
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