Van'da terör operasyonu

Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan 12 kilogramlık 16 tüp ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın kış üslenme alanlarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Aladağlar bölgesinde düzenlenen "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik Operasyonu"nda, içerisinde patlayıcı yapımında kullanılan 12 kilogramlık 16 tüp, 352 pil, 68 rulo bant, iki akü, 60 elektrik bandı, 8 rulo koli bandı, 3 kilogram çivi, tel makası, eldiven, 700 kilogram un, 75 kilogram küp şeker, 30 kilogram tuz, 275 kilogram kuru bakliyat, 105 kilogram makarna, 50 paket hazır çorba, çok miktarda gıda ve muhtelif yaşam malzemesi bulunan 7 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.

Halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetleri kararlılıkla sürdürülüyor.