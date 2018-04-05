Van'da terör operasyonu

Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan 12 kilogramlık 16 tüp ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın kış üslenme alanlarına yönelik operasyonlar devam ediyor.
Aladağlar bölgesinde düzenlenen "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik Operasyonu"nda, içerisinde patlayıcı yapımında kullanılan 12 kilogramlık 16 tüp, 352 pil, 68 rulo bant, iki akü, 60 elektrik bandı, 8 rulo koli bandı, 3 kilogram çivi, tel makası, eldiven, 700 kilogram un, 75 kilogram küp şeker, 30 kilogram tuz, 275 kilogram kuru bakliyat, 105 kilogram makarna, 50 paket hazır çorba, çok miktarda gıda ve muhtelif yaşam malzemesi bulunan 7 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.
Halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetleri kararlılıkla sürdürülüyor.
Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?
İmam Hatipli gençler deizme kayıyor! Ahmet Hakan yazdı
Travestilerle bir anda kavgaya tutuştular! Dipçik ve sopalarla...
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
TBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldi
73 yaşındaki tacizciden mide bulandıran savunma
Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı
Beyaz Saray: Suriye'de DAEŞ'le askeri mücadele sonlandırılacak
Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!
Huawei Mate 10 ucuzluyor
Bu halde dünyaya geldi, doktorun söyledikleri şoke etti
Kızına evlilik teklif edilirken bakın o pankartla ne yaptı
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum