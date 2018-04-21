Van'da terör operasyonu

Van'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ile patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK'nın kış üslenme alanlarına yönelik Çalyan Yaylası'nda "Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Erdoğan" operasyonu düzenlendi.
Operasyon kapsamında tespit edilen 6 sığınakta, patlayıcı yapımında kullanılan 6 büyük ve 6 küçük tüp, 50 metre fünye kablosu, şarjör, 2 hücum yeleği, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Sığınaklar güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.
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