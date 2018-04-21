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Van'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 12:21 | Son Güncelleme

Gürpınar ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, tespit edilen 6 sığınakta çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi, mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi - Sığınaklar güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ile patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK'nın kış üslenme alanlarına yönelik Çalyan Yaylası'nda "Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Erdoğan" operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında tespit edilen 6 sığınakta, patlayıcı yapımında kullanılan 6 büyük ve 6 küçük tüp, 50 metre fünye kablosu, şarjör, 2 hücum yeleği, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınaklar güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çalyan Yaylası Gürpınar terör operasyonu Van

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