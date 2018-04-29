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Van'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 21:28 | Son Güncelleme

Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Van ve Bursa emniyet müdürlüklerinin desteğiyle PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik "Şehit Jandarma er Şevket Albar" operasyonu düzenlendi.

Başkale ilçesinde 14 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şüphelilerin evlerinde, 3 av tüfeği, 15 cep telefonu, 11 sim kart, 4 hafıza kartı, dijital malzemeler ve terör örgütü propagandasına yönelik hazırlanmış muhtelif materyal ele geçirildi.

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.

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