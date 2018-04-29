Van'da terör operasyonu

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Van ve Bursa emniyet müdürlüklerinin desteğiyle PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik "Şehit Jandarma er Şevket Albar" operasyonu düzenlendi.
Başkale ilçesinde 14 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şüphelilerin evlerinde, 3 av tüfeği, 15 cep telefonu, 11 sim kart, 4 hafıza kartı, dijital malzemeler ve terör örgütü propagandasına yönelik hazırlanmış muhtelif materyal ele geçirildi.
Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.
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