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Van'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 13:56 | Son Güncelleme

Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı

Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütünün şehir yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik" operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerindeki aramalarda, 2 av tüfeği, dizüstü bilgisayar, 5 cep telefonu, 4 SIM kart, sırt çantası, 2 uyku tulumu ve 2 met ile örgüt propagandasına yönelik hazırlanmış muhtelif materyaller ele geçirildi.

Halkın huzur ve güvenliği için terörle mücadele faaliyetleri sürdürülecek.

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Erciş terör operasyonu Van

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