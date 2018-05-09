Van'da terör operasyonu

Van'ın Gevaş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütünün şehir yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği "Şehit Jandarma Er Mehmet Sevim" operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.
Zanlıların ikametlerindeki aramalarda, av tüfeği, 10 cep telefonu, 9 sim kart, 5 hafıza kartı, MP3 oynatıcı, masaüstü bilgisayar kasası, dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, 37 CD, 3 video kamera, videokaset ve terör örgütü propagandasına yönelik hazırlanmış muhtelif materyal ele geçirildi.
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