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Van'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 18:45 | Son Güncelleme

Gevaş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı

Van'ın Gevaş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütünün şehir yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği "Şehit Jandarma Er Mehmet Sevim" operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerindeki aramalarda, av tüfeği, 10 cep telefonu, 9 sim kart, 5 hafıza kartı, MP3 oynatıcı, masaüstü bilgisayar kasası, dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, 37 CD, 3 video kamera, videokaset ve terör örgütü propagandasına yönelik hazırlanmış muhtelif materyal ele geçirildi.

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